Фото: ДБР

Правоохоронці завершили розслідування щодо двох військовослужбовців, які підробили довідки про нібито тяжку хворобу родичів, аби звільнитися зі служби. Обвинувальні акти скеровані до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Один із фігурантів після мобілізації служив фельдшером. Він заявив командуванню, що його дружина тяжко хвора і потребує постійного догляду. Для підтвердження надав довідку МСЕК про другу групу інвалідності. Після оформлення документів його звільнили в запас, і він отримав майже 120 тис. грн грошового забезпечення. Як з’ясувалося, довідка була підробленою.

Інший військовий – водій-санітар тієї ж частини – подав рапорт про необхідність догляду за нібито тяжкохворою матір’ю. До документів він долучив підроблений медичний акт про другу групу інвалідності. При звільненні зі служби йому виплатили близько 100 тис. грн.

Згодом обидва військових були викриті та повернули незаконно отримані гроші.

Фігурантів обвинувачують у шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті судутимуть командира та його солдата, який упродовж трьох років не з’являвся на службі, але продовжував отримувати грошове забезпечення.