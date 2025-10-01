23:50  30 вересня
На фронті загинув популярний український актор
22:39  30 вересня
На Львівщині митники затримали Mercedes із речами Chanel і Hermes на 800 тис. грн
20:50  30 вересня
Маскувались під інтернет-магазинів: у Києві викрили сall-центр аферистів
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 08:24

На Дніпропетровщині військові підробили довідки про хворих родичів для звільнення зі служби

01 жовтня 2025, 08:24
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили розслідування щодо двох військовослужбовців, які підробили довідки про нібито тяжку хворобу родичів, аби звільнитися зі служби. Обвинувальні акти скеровані до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Один із фігурантів після мобілізації служив фельдшером. Він заявив командуванню, що його дружина тяжко хвора і потребує постійного догляду. Для підтвердження надав довідку МСЕК про другу групу інвалідності. Після оформлення документів його звільнили в запас, і він отримав майже 120 тис. грн грошового забезпечення. Як з’ясувалося, довідка була підробленою.

Інший військовий – водій-санітар тієї ж частини – подав рапорт про необхідність догляду за нібито тяжкохворою матір’ю. До документів він долучив підроблений медичний акт про другу групу інвалідності. При звільненні зі служби йому виплатили близько 100 тис. грн.

Згодом обидва військових були викриті та повернули незаконно отримані гроші.

Фігурантів обвинувачують у шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті судутимуть командира та його солдата, який упродовж трьох років не з’являвся на службі, але продовжував отримувати грошове забезпечення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ДБР звільнення Дніпропетровська область військова служба
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Подвійне вбивство та підпал будинку на Черкащині: поліція затримала зловмисника
01 жовтня 2025, 09:09
Хто очолить Україну після війни: фаворити політичної сцени та фактор Залужного
01 жовтня 2025, 08:56
Пошкоджені будинки, склади, лікарня та енергооб’єкт: поліція про наслідки обстрілів Сумщини
01 жовтня 2025, 08:41
В поліції розповіли про постраждалих внаслідок нічних ударів по Харкову
01 жовтня 2025, 08:12
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: загинув чоловік
01 жовтня 2025, 07:57
В Одесі та районі через негоду загинули дев'ятеро людей, серед них – дитина
01 жовтня 2025, 07:48
У Дніпрі зросла кількість постраждалих після атаки дронів
01 жовтня 2025, 07:36
Мінус 920 окупантів та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
01 жовтня 2025, 07:19
Росіяни вдарили по Харкову КАБами та балістичними ракетами: є постраждалі
01 жовтня 2025, 07:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »