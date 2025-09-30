15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 вересня
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 17:24

Ворожа атака на Дніпро: 12 постраждалих, одна людина у важкому стані

30 вересня 2025, 17:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Поранення через дронову атаку на Дніпро вдень 30 вересня отримали 12 людей

Про це передає RegioNews із посиланням на "Відомо".

Станом на 17:10 відомо про 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Люди отримали осколкові поранення, рвані рани та забої.

Більшість постраждалим госпіталізовані, один із них перебуває у важкому стані. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у близько 16:00 у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж.

26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
У Запоріжжі судитимуть посадовця, який "роздув" ціну на програмне забезпечення на понад мільйон гривень
30 вересня 2025, 19:17
На Київщині під час пожежі на СТО загинув 35-річний місцевий житель
30 вересня 2025, 19:03
У Києві водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста: він виявився підозрюваним у корупції
30 вересня 2025, 18:55
У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено понад 20 автівок і 15 будівель
30 вересня 2025, 18:48
У Києві померла жінка, поранена внаслідок російської атаки
30 вересня 2025, 18:35
На Житомирщині під час пожежі в будинку загинули дві людини
30 вересня 2025, 18:28
Інспектора колонії з Херсона визнали винним у державній зраді
30 вересня 2025, 18:15
Розчленував і намагався спалити: чоловіка балетмейстерки Марії Холодної засудили за її вбивство
30 вересня 2025, 18:01
Мандрівка в обмін на долари: на Львівщині викрили ділка, який перевозив чоловіків за кордон
30 вересня 2025, 17:50
Смертельна ДТП на Рівненщині: водію загрожує ув'язнення
30 вересня 2025, 17:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
