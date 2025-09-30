Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поранення через дронову атаку на Дніпро вдень 30 вересня отримали 12 людей

Про це передає RegioNews із посиланням на "Відомо".

Станом на 17:10 відомо про 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Люди отримали осколкові поранення, рвані рани та забої.

Більшість постраждалим госпіталізовані, один із них перебуває у важкому стані. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у близько 16:00 у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж.