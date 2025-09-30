15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 вересня
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2025, 16:39

Росіяни атакували Дніпро дронами: виникли пожежі, є поранені

30 вересня 2025, 16:39
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 30 вересня, близько 16:05 у Дніпрі пролунала серія вибухів, про які майже одночасно повідомили жителі різних районів міста

Про це передає RegioNews із посиланням на "Відомо" та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Росіяни атакували місто безпілотниками. За попередніми даними, внаслідок атаки є поранені, виникли кілька пожеж.

Масштаби руйнувань та кількість постраждалих встановлюються.

Нагадаємо, також вдень 30 вересня російські військові атакували безпілотниками Харків. Поцілили по Київському району міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро війна обстріли безпілотники дрон постраждалі
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
У Запоріжжі судитимуть посадовця, який "роздув" ціну на програмне забезпечення на понад мільйон гривень
30 вересня 2025, 19:17
На Київщині під час пожежі на СТО загинув 35-річний місцевий житель
30 вересня 2025, 19:03
У Києві водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста: він виявився підозрюваним у корупції
30 вересня 2025, 18:55
У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено понад 20 автівок і 15 будівель
30 вересня 2025, 18:48
У Києві померла жінка, поранена внаслідок російської атаки
30 вересня 2025, 18:35
На Житомирщині під час пожежі в будинку загинули дві людини
30 вересня 2025, 18:28
Інспектора колонії з Херсона визнали винним у державній зраді
30 вересня 2025, 18:15
Розчленував і намагався спалити: чоловіка балетмейстерки Марії Холодної засудили за її вбивство
30 вересня 2025, 18:01
Мандрівка в обмін на долари: на Львівщині викрили ділка, який перевозив чоловіків за кордон
30 вересня 2025, 17:50
Смертельна ДТП на Рівненщині: водію загрожує ув'язнення
30 вересня 2025, 17:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »