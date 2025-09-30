Росіяни атакували Дніпро дронами: виникли пожежі, є поранені
У вівторок, 30 вересня, близько 16:05 у Дніпрі пролунала серія вибухів, про які майже одночасно повідомили жителі різних районів міста
Про це передає RegioNews із посиланням на "Відомо" та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Росіяни атакували місто безпілотниками. За попередніми даними, внаслідок атаки є поранені, виникли кілька пожеж.
Масштаби руйнувань та кількість постраждалих встановлюються.
Нагадаємо, також вдень 30 вересня російські військові атакували безпілотниками Харків. Поцілили по Київському району міста.
