Фото з відкритих джерел

У мережі показали відео вбивства президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка. Зазначається, що кілерів насправді було двоє

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

На місці злочину знайшли 30 гільз російського виробництва. Відомо, що у Євгена Панирка вилучили 15 куль. Сам автомат, з якого його розстріляли, міг бути трофейним.

Поранений водій зараз знаходиться в лікарні: чоловік втратив багато крові. У поліції розглядають кілька версій. Серед можливих мотивів — ймовірні кримінальні розбірки.

Нагадаємо, 26 вересня в Кривому Розі невідомий вистрелив у чоловіка. Від отриманих поранень потерпілий загинув. Пізніше стало відомо, що потерпілий — це президент місцевої федерації самбо Євген Панирко. Правоохоронці оголосили спеціальну операцію для пошуку стрілка.