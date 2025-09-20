Фото: ОВА

В ніч на 20 вересня росіяни знову накрили Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. Під ворожим вогнем опинилися Дніпро, Павлоград і Нікопольщина

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Сили ППО вночі збили над областю 39 ворожих дронів. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, на місцях працюють всі екстрені служби.

У Дніпрі та районі виникли кілька пожеж. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі, є руйнування на території підприємств. У Павлограді також пошкоджене підприємство, виникла пожежа.

По Нікопольщині ворог ударив FPV-дронами та артилерією. Снаряди влучили в райцентр і Покровську громаду, загорівся приватний будинок.

За попередніми даними, загинула одна людина. У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 26. Чотирнадцять із них перебувають у лікарні, решта лікуватимуться вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік із 70% опіків тіла – лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Сили ППО збили або подавили 583 повітряні цілі.