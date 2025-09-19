Нічна атака на Дніпропетровщину: пожежі у Павлограді, удари по Нікопольщині
На Дніпропетровщині збили 8 ворожих дронів, ніч минула під атаками
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Вночі 19 вересня росіяни масовано атакували Павлоград, спрямувавши на місто безпілотники. Внаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, які рятувальники загасили.
На Нікопольщині агресор бив FPV-дроном та артилерією по райцентру й Мирівській громаді.
На щастя, обійшлося без жертв.
В ніч на п'ятницю сили ППО знищили над областю 8 ворожих безпілотників.
Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 19 вересня, російські безпілотники атакували Київ. У місті працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків.
