11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
08:28  19 вересня
На Буковині на кордоні з Румунією зупинили мікроавтобус із 350 кг рідкісних металів
19 вересня 2025, 07:35

Нічна атака на Дніпропетровщину: пожежі у Павлограді, удари по Нікопольщині

19 вересня 2025, 07:35
Фото: armyinform
На Дніпропетровщині збили 8 ворожих дронів, ніч минула під атаками

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Вночі 19 вересня росіяни масовано атакували Павлоград, спрямувавши на місто безпілотники. Внаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, які рятувальники загасили.

На Нікопольщині агресор бив FPV-дроном та артилерією по райцентру й Мирівській громаді.

На щастя, обійшлося без жертв.

В ніч на п'ятницю сили ППО знищили над областю 8 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 19 вересня, російські безпілотники атакували Київ. У місті працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків.

Дніпропетровська область Нікопольщина Павлоград війна обстріли пожежа
19 вересня 2025
Чернігівщина під обстрілами: 59 атак за добу, горіли будинок і підприємство
19 вересня 2025, 11:08
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
19 вересня 2025, 11:06
07 серпня 2025
