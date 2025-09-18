Иллюстративное фото

В июне 2025 года россияне завербовали жительницу Днепра. Она согласилась выполнить их задачу

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, женщина по заданию российского куратора с целью конспирации использовала для общения исключительно интернет-мессенджеры Telegram и iMe с последующим удалением переписки.

Она забрала самодельное взрывное устройство из тайника. Через несколько дней она спрятала его в одном из домов, где его должен был унести уже другой человек для устраивания теракта.

На суде женщина признала свою вину. Ее приговорили к шести годам заключения.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.