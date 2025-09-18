13:27  18 вересня
18 вересня 2025, 18:20

У Дніпрі судили жінку за підготовку до теракту

18 вересня 2025, 18:20
Ілюстративне фото
У червні 2025 року росіяни завербували жительку Дніпра. Вона погодилась виконати їхнє завдання

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, жінка за завданням російського куратора з метою конспірації використовувала для спілкування виключно інтернет-месенджери Telegram та iMeз подальшим видаленням переписки.

Вона забрала саморобний вибуховий пристрій зі схрону. Через кілька днів вона заховала його в одному з будинків, де його повинна була забрати вже інша людина для влаштування теракту.

На суді жінка визнала свою провину. Її засудили до шести років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець із Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.

