Ілюстративне фото

У червні 2025 року росіяни завербували жительку Дніпра. Вона погодилась виконати їхнє завдання

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, жінка за завданням російського куратора з метою конспірації використовувала для спілкування виключно інтернет-месенджери Telegram та iMeз подальшим видаленням переписки.

Вона забрала саморобний вибуховий пристрій зі схрону. Через кілька днів вона заховала його в одному з будинків, де його повинна була забрати вже інша людина для влаштування теракту.

На суді жінка визнала свою провину. Її засудили до шести років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець із Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.