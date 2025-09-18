Нічні удари росіян по громадах Дніпропетровщини: пошкоджені оселі
Ввечері та вночі 18 вересня російська армія атакувала Дніпропетровщину. Підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять безпілотників
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Нікопольщина зазнала ударів FPV-дронів та артилерії. Вогонь ворог скерував по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Внаслідок удару зайнявся приватний будинок, пожежу загасили рятувальники.
Під обстрілами була й Синельниківщина – Покровська, Межівська та Миколаївська громади. По них росіяни застосували дрони. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки та газогін.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 18 вересня в Бориспільському районі Київської області через ворожу атаку загорілися складські приміщення. Інформації про постраждалих немає.