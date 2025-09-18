Фото: ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Нікопольщина зазнала ударів FPV-дронів та артилерії. Вогонь ворог скерував по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Внаслідок удару зайнявся приватний будинок, пожежу загасили рятувальники.

Під обстрілами була й Синельниківщина – Покровська, Межівська та Миколаївська громади. По них росіяни застосували дрони. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки та газогін.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня в Бориспільському районі Київської області через ворожу атаку загорілися складські приміщення. Інформації про постраждалих немає.