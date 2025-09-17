Фото: поліція

Вночі 17 вересня сили ППО збили дев’ять ворожих безпілотників над областю

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Нікопольський район зазнав ударів FPV-дронів та артилерії, з БпЛА окупанти скинули боєприпас. Росіяни атакували Нікополь, Марганець і Покровську громаду.

У Синельниківському районі дрон вдарив по Слов’янській громаді, там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вночі 17 вересня російські війська знову завдали удару по залізничній інфраструктурі України. Внаслідок знеструмлення затримуються поїзди, що курсують Дніпровським напрямком.