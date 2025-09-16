В Днепропетровской области 101-летняя женщина оформила загранпаспорт
101-летняя женщина из Павлограда захотела уехать за границу к родственникам. Соседи решили помочь ей
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
По словам представителей Миграционной службы Днепропетровской области, 101-летняя женщина в Павлограде живет одна. О ней заботятся соседи. Сейчас она хочет уехать в Германию, где живут ее родственники. Соседи решили помочь женщине.
Теперь пенсионерка оформила свой документ и может уехать к родственникам в безопасное место.
Следует отметить, что часто случаются случаи, когда люди спустя много лет впервые получают "биометрику". Например, в прошлом году на Волыни пожилой мужчина обратился за оформлением нового паспорта. Как оказалось, он 50 лет жил с советским документом, полученным еще в 1974 году.
16 сентября 2025
