Фото: facebook.com/dp.dmsu

101-річна жінка з Павлограда захотіла поїхати за кордон до родичів. Сусіди вирішили їй допомогти

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами представників Міграційної служби Дніпропетровської області, 101-річна жінка у Павлограді живе сама. Про неї піклуються сусіди. Зараз вона хоче поїхати до Німеччини, де живуть її родичі. Сусіди вирішили допомогти жінці.

Тепер пенсіонерка оформила свій документ і може поїхати до родичів у безпечне місце.

Слід зазначити, що часто стаються випадки, коли люди через багато років вперше отримують "біометрику". Наприклад, минулого року на Волині літній чоловік звернувся за оформленням нового паспорту. Як виявилось, він 50 років жив із радянським документом, який отримав ще в 1974 році.