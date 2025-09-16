Фото: Відомо

Подростки устроили поджог детской площадки. Это произошло в Каменском. Саму площадку только недавно восстановили

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Каменском подростки подожгли игровую горку на детской площадке в Романкове. Видео было опубликовано в соцсетях. Как только дети заметили, что их снимают на камеру, они поспешили скрыться с места происшествия. Можно увидеть, что поджог был умышленным, но несовершеннолетние могли не отдавать себе отчет в последствиях своих действий.

"Посмотрите, как развлекается наша молодежь. Площадка только что была упорядочена, а уже подвергся поджогу. Родители этих детей должны провести воспитательные беседы. Это не первый случай такого вреда", - говорит автор видео.

Ранее сообщалось о массовом уничтожении уличных пианино в одном из центральных парков Днепра. На инструментах, стоящих на открытых площадках парка, могли свободно играть все желающие. Их остатки собрали в одном месте, но их судьба остается неопределенной.