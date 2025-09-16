21:49  16 вересня
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
16 вересня 2025, 20:23

На Дніпропетровщині підлітки знищують дитячий майданчик

16 вересня 2025, 20:23
Фото: Відомо
Підлітки влаштували підпал дитячого майданчика. Це сталось у місті Кам'янське. Сам майданчик лише нещодавно відновили

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кам'янському підлітки підпалили ігрову гірку на дитячому майданчику у Романкові. Відео опублікували в соцмережах. Щойно діти помітили, що їх знімають на камеру, вони поспішили втекти з місця події. Можна побачити, що підпал був навмисним, але неповнолітні могли не усвідомлювати наслідки своїх дій.

"Погляньте, як розважається наша молодь. Майданчик щойно був упорядкований, а вже зазнав підпалу. Батьки цих дітей мають провести виховні бесіди. Це не перший випадок такої шкоди", - каже автор відео.

Раніше повідомлялося про масове знищення вуличних піаніно в одному з центральних парків Дніпра. На інструментах, що стояли на відкритих майданчиках парку, могли вільно грати всі охочі. Їх залишки зібрали в одному місці, але їхня доля залишається невизначеною.

