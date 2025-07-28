Фото: "Известно"

В центральном парке Днепра им. Лазаря Глобы собрали остатки уличных пианино, которые в свое время были частью культурного пространства города

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Инструменты, стоявшие на открытых площадках парка, стали популярными среди горожан и гостей - на них могли свободно играть все желающие. Они служили не только для развлечения, но и способствовали живому взаимодействию с искусством в публичном пространстве.

Однако со временем пианино начали терять вид. Из-за постоянных повреждений и проявления вандализма инструменты постепенно вышли из строя. Часть из них сломали полностью, другие - серьезно повредили, в результате чего все пианино потеряли возможность звучать. Теперь они собраны в одном месте в пределах парка и напоминают о некогда успешном проекте.

Теперь они стоят сломаны в одном месте

Инициатива установки открытых пианино в городе была вдохновлена мировыми практиками, где подобные элементы культуры стали символами доступности искусства. В Днепре такой формат также приобрел популярность среди жителей, однако идея не смогла прижиться из-за недостатка ухода и отсутствия охраны.

Когда-то пианино были украшением парка

Сейчас разбитые инструменты - это не просто физические остатки проекта, но и свидетельство более глубокой проблемы - равнодушия к общему имуществу и неспособности поддерживать творческие инициативы.

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