Фото: ОВА

В ночь на 16 сентября российские войска нанесли удары по Никопольщине, Синельниковскому и Криворожскому району

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Российская армия ударила FPV-дронами и артиллерией по Никопольскому району – под ударом оказались райцентр, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

Ранения получили 65-летняя женщина и 33-летний мужчина. Они будут лечиться амбулаторно.

В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажка, частный дом, хозяйственное сооружение, три магазина, авто и линия электропередач.

В Межевской громаде Синельниковского района вражеский дрон повредил автомобиль.

В Грушевской громаде на Криворожье дрон попал по водопроводу, также произошел пожар сухой травы.

Напомним, в ночь на 16 сентября россияне совершили очередную атаку на Запорожье. В результате обстрела погиб 41-летний мужчина, еще 13 человек получили ранения, среди них – двое детей в возрасте 4 и 17 лет.