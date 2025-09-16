08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
В Україні змінились ціни на овочі: що стало дорожче
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну
16 вересня 2025, 07:18

Російські дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та інфраструктура

16 вересня 2025, 07:18
Фото: ОВА
В ніч на 16 вересня російські війська завдали ударів по Нікопольщині, Синельниківському та Криворізькому району

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Російська армія вдарила FPV-дронами та артилерією по Нікопольському району — під ударом опинилися райцентр, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Поранень зазнали 65-річна жінка та 33-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок атак пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоповерхівка, приватний будинок, господарська споруда, три магазини, авто та лінія електропередач.

У Межівській громаді Синельниківського району ворожий дрон пошкодив автомобіль.

У Грушівській громаді на Криворіжжі дрон поцілив по водогону, також сталася пожежа сухої трави.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня росіяни здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинув 41-річний чоловік, ще 13 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей віком 4 та 17 років.

