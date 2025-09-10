16:52  10 вересня
10 вересня 2025, 18:55

Обшарпаті стіни та атмосфера минулого: як виглядає головна будівля Укрпошти в Павлограді, яку виставили на аукціон

10 вересня 2025, 18:55
Фото: Відомо
У Павлограді головну будівлю "Укрпошти" у місті на вулиці Соборній продають з аукціону. Коштує така будівля майже 9 мільйонів. І це йдеться лише про стартову ціну

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Головну будівлю "Укрпошти" в Павлограді збудували ще в 1912 році у стилі модерн за проектом Почесного громадянина міста Сави Фетисова. Раніше тут засідала міська дума, розміщалися комітет компартії, а також редакції газет.

Сьогодні будівля потребує серйозного ремонту. Ліпнина та візерунки на стінах збереглися, проте самі стіни обшарпані. Також у деяких місцях пошкоджені сходи. Новий власник буде вимушений вкласти великі суми в те, щоб привести це все до ладу.

Згідно з опублікованими даними, на торги у Павлограді виставлено комплекс будівель загальною орієнтовною площею 2387,60 квадратних метрів.

Нагадаємо, на Тернопільщині можуть продати спиртовий завод. Аукціон з приватизації призначили на 11 вересня. Відомо, що це працююче підприємство з виробничими будівлями та великою земельною ділянкою. Стартова ціна становить 155 992 463 гривень без ПДВ.

аукціон Дніпропетровська область
10 вересня 2025
