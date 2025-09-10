Фото: Відомо

У Павлограді головну будівлю "Укрпошти" у місті на вулиці Соборній продають з аукціону. Коштує така будівля майже 9 мільйонів. І це йдеться лише про стартову ціну

RegioNews.

Головну будівлю "Укрпошти" в Павлограді збудували ще в 1912 році у стилі модерн за проектом Почесного громадянина міста Сави Фетисова. Раніше тут засідала міська дума, розміщалися комітет компартії, а також редакції газет.

Сьогодні будівля потребує серйозного ремонту. Ліпнина та візерунки на стінах збереглися, проте самі стіни обшарпані. Також у деяких місцях пошкоджені сходи. Новий власник буде вимушений вкласти великі суми в те, щоб привести це все до ладу.

Згідно з опублікованими даними, на торги у Павлограді виставлено комплекс будівель загальною орієнтовною площею 2387,60 квадратних метрів.

