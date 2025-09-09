Фото: Відомо

Инцидент произошел 7 сентября. По словам очевидцев, в салоне было слишком много людей, но водитель все равно заставлял пассажиров проходить дальше по салону. В какой-то момент он неожиданно затормозил. Поэтому одна из пассажирок едва не упала и не получила серьезные травмы.

Также произошла ссора с военным с инвалидностью. По словам очевидцев, водитель ругался военным и заставлял его платить за проезд. Напомним, украинские военные имеют право на льготный проезд в общественном транспорте.

