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18 июля 2025, 03:05

В Днепре произошел скандал в маршрутке из-за российской музыки

18 июля 2025, 03:05
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Иллюстративное фото
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В одной из днепровских маршруток произошел конфликт между пассажирами. Причиной стала русская музыка

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В одной из маршруток Днепра произошел скандал из-за музыки. Одна из пассажирок начала слушать русские песни без наушников. Другие люди делали ей замечания, но она заявила, что имеет полное право на это, потому что училась и росла в русскоязычной школе.

Когда другие пассажиры начали говорить, что могут обратиться в полицию, женщина заявила, что и сама может обратиться в милицию. Позже она просто выбежала из маршрутки еще до остановки.

Напомним, что в Украине за публичное воспроизведение российской музыки (например, в кафе, магазинах или других публичных местах) предусмотрен штраф в 170 гривен.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект, который предлагает повысить штрафы – до 8 500 гривен за первое нарушение, и до 25 500 гривен – за повторное. Но его до сих пор не рассмотрели в сессионном зале.

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