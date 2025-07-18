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Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В одной из маршруток Днепра произошел скандал из-за музыки. Одна из пассажирок начала слушать русские песни без наушников. Другие люди делали ей замечания, но она заявила, что имеет полное право на это, потому что училась и росла в русскоязычной школе.

Когда другие пассажиры начали говорить, что могут обратиться в полицию, женщина заявила, что и сама может обратиться в милицию. Позже она просто выбежала из маршрутки еще до остановки.

Напомним, что в Украине за публичное воспроизведение российской музыки (например, в кафе, магазинах или других публичных местах) предусмотрен штраф в 170 гривен.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект, который предлагает повысить штрафы – до 8 500 гривен за первое нарушение, и до 25 500 гривен – за повторное. Но его до сих пор не рассмотрели в сессионном зале.