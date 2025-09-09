Фото: Відомо

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався 7 вересня. За словами очевидців, у салоні було вже занадто багато людей, але водій все одно змушував пасажирів проходити далі по салону. В якийсь момент він неочікувано загальмував. Через це одна з пасажирок ледь не впала і не отримала серйозні травми.

Також сталась сварка з військовим з інвалідністю. За словами очевидців, водій сварився на військового та змушував його платити за проїзд. Нагадаємо, що українські військові мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті.

Нагадаємо, влітку в маршрутці Дніпра стався конфлікт, але на той раз через пасажирку. Вона слухала гучно російську музику без навушників. Інші пасажири почали скаржитися.