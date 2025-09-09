Фото: ДСНС

У понеділок, 8 вересня, близько 20:20 на проспекті Олександра Поля в Дніпрі сталася аварія за участі трьох авто

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зіткнулися Mini Cooper, Fiat та Daewoo Lanos. Внаслідок ДТП травмувалися 14-річна пасажирка Fiat та 16-річний пішохід. Обох госпіталізували до лікарні.

Рятувальники запобігли займанням на місці ДТП. Причини аварії нині з’ясовує поліція.

Нагадаємо, у місті Яготин на Київщині сталася потрійна ДТП. Внаслідок аварії постраждали чотири людини – двоє водіїв та двоє пасажирів.