Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 9 сентября в небе над Днепропетровщиной силы обороны уничтожили три российских беспилотника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Вечером армия РФ еще несколько раз атаковала Никопольский район – под удар попали райцентр и Марганецкая громада. Оккупанты применяли FPV-дроны.

Ночью взрывы прогремели на Синельниковщине, в Покровской и Николаевской громадах, возникли пожары.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в течение 8 сентября российские войска били по Никопольщине и Криворожскому району. Россияне атаковали артиллерией и FPV-дронами.