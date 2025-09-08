Фото: ОВА

В течение 8 сентября российские войска били по Никопольщине и Криворожскому району

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Россияне атаковали артиллерией и FPV-дронами Никопольский район. Под огонь попали райцентр, а также Красногригорьевская, Марганецкая, Покровская, Мировская и Первомайская громады.

Ранения получили 66-летний мужчина и 68-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.

В результате атак повреждены инфраструктура, социальное и медицинское учреждения, гимназия, церковь, предприятие, общежитие, четыре многоквартирных и три частных дома, несколько хозяйственных построек, гараж и авто.

Кроме того, по Грушевской громаде Криворожского района россияне ударили беспилотниками. Там вспыхнул пожар.

Напомним, в Криворожском районе россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по спасателям, тушившим пожар. К счастью, никто из работников ГСЧС не пострадал.