13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
16:25  08 сентября
Мать выбросила из окна: в Одессе возле дома нашли мертвого младенца
14:59  08 сентября
В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
08 сентября 2025, 19:18

Вражеские дроны и артиллерия атаковали Днепропетровщину: есть раненые и разрушения

08 сентября 2025, 19:18
Фото: ОВА
В течение 8 сентября российские войска били по Никопольщине и Криворожскому району

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Россияне атаковали артиллерией и FPV-дронами Никопольский район. Под огонь попали райцентр, а также Красногригорьевская, Марганецкая, Покровская, Мировская и Первомайская громады.

Ранения получили 66-летний мужчина и 68-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.

В результате атак повреждены инфраструктура, социальное и медицинское учреждения, гимназия, церковь, предприятие, общежитие, четыре многоквартирных и три частных дома, несколько хозяйственных построек, гараж и авто.

Кроме того, по Грушевской громаде Криворожского района россияне ударили беспилотниками. Там вспыхнул пожар.

Напомним, в Криворожском районе россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по спасателям, тушившим пожар. К счастью, никто из работников ГСЧС не пострадал.

