Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 9 вересня у небі над Дніпропетровщиною сили оборони знищили три російські безпілотники

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Ввечері армія РФ ще кілька разів атакувала Нікопольський район – під удар потрапили райцентр і Марганецька громада. Окупанти застосовували FPV-дрони.

Вночі вибухи пролунали на Синельниківщині, у Покровській та Миколаївській громадах, виникли пожежі.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, упродовж 8 вересня російські війська били по Нікопольщині й Криворізькому району. Росіяни атакували артилерією та FPV-дронами.