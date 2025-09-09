Фото: поліція

Тіла літніх людей знайшли ввечері 6 вересня у квартирі в Покровському районі міста

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, під час сварки чоловік напав на 68-річну бабусю й 72-річного дідуся та завдав їм смертельних травм ножем, пилкою і молотком. Після цього він утік.

Правоохоронці встановили місцеперебування 27-річного онука вбитих й затримали його. На місці події вилучили знаряддя злочину.

Зловмиснику оголосили підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Суд взяв його під варту.

