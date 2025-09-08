13:05  08 вересня
08 вересня 2025, 19:18

Ворожі дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: є поранені та руйнування

08 вересня 2025, 19:18
Фото: ОВА
Упродовж 8 вересня російські війська били по Нікопольщині й Криворізькому району

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Росіяни атакували артилерією та FPV-дронами Нікопольський район. Під вогонь потрапили райцентр, а також Червоногригорівська, Марганецька, Покровська, Мирівська та Першотравнева громади.

Поранення дістали 66-річний чоловік і 68-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок атак пошкоджені інфраструктура, соціальний і медичний заклади, гімназія, церква, підприємство, гуртожиток, чотири багатоквартирні та три приватні будинки, кілька господарських споруд, гараж та авто.

Окрім того, по Грушівській громаді Криворізького району росіяни вдарили безпілотниками. Там спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у Криворізькому районі росіяни цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які гасили пожежу. На щастя, ніхто з працівників ДСНС не постраждав.

війна обстріли Дніпропетровська область дрон артилерія постраждалі руйнування
