Росіяни атакували FPV-дроном рятувальників на Дніпропетровщині
У понеділок, 8 вересня, у Криворізькому районі російські військові цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які гасили пожежу
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.
На щастя, ніхто з працівників ДСНС не постраждав.
Нагадаємо, в ніч на 8 вересня росіяни атакували Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 112 ворожих дронів.
05 вересня 2025
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
