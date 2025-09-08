Фото: ДСНС

У понеділок, 8 вересня, у Криворізькому районі російські військові цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які гасили пожежу

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, ніхто з працівників ДСНС не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня росіяни атакували Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 112 ворожих дронів.