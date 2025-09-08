Фото: поліція

У Павлоградському районі спіймали чоловіка, який займався незаконним виловом риби

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У неділю, 7 вересня, біля ставка неподалік села Богуслав чоловік ловив рибу з гумового човна за допомогою забороненого знаряддя – остроги.

Браконьєр завдав державі збитків на понад 100 тисяч гривень

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 КК Україин (незаконне зайняття рибним промислом).

Нагадаємо, у липня на Черкащині затримали чоловіків, які займалися браконьєрською риболовлею на території Кременчуцького водосховища. Вони завдали державі збитків на понад 2 мільйони гривень.