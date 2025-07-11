фото: полиция Черкасской области

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области полицейские задокументировали факт масштабного незаконного отлова рыбы, который нанес государству ущерб более чем на 2 миллиона гривен. Правонарушения зафиксировали в селе Клищинцы на Чернобаевщине. Двое местных жителей в возрасте 29 и 34 лет занимались браконьерской рыбалкой на территории Кременчугского водохранилища.

Нарушителей, которые вылавливали рыбу сетками, обнаружили в селе Клищинцы

Согласно информации правоохранителей, мужчины совершали отлов рыбы с использованием сеток. Во время проверки у них изъяли вещественные доказательства – два мотоцикла, две резиновые лодки и добытый улов. Предварительно установлено, что своими действиями они нанесли существенный ущерб водным биоресурсам. Эксперты оценили сумму нанесенного ущерба более чем в два миллиона гривен.

На основании собранных материалов следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины – незаконное занятие рыбным промыслом. Санкция предусматривает как штраф, так и ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, все обстоятельства правонарушения устанавливаются.

Ранее сообщалось, в Черкасской области разоблачили нелегальный отлов рыбы: ущерб - более 350 тысяч гривен.