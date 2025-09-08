13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
16:25  08 вересня
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
14:59  08 вересня
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2025, 16:51

У Дніпрі викрили схему постачання агропродукції до РФ: 37 обшуків, семеро затриманих

08 вересня 2025, 16:51
Читайте также на русском языке
Фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці у Дніпрі затримали групу людей, які налагодили канал постачання української продукції сільськогосподарського призначення до Росії

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Серед фігурантів – директор, двоє співвласників, бухгалтер і менеджери з продажу двох компаній. Вони систематично відправляли продукцію біологічного захисту культур на підприємства в РФ, що обслуговували агрохолдинги, освітні заклади та об’єкти критичної інфраструктури. Для цього використовували мережу афілійованих компаній у країнах Європи та Азії.

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях провели 37 обшуків. Правоохоронці вилучили документи, печатки російських компаній, ключі до банків РФ, техніку, телефони, банківські картки та готівку в різних валютах на понад 9 млн грн.

Сімох учасників схеми взяли під варту без права застави. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Нагадаємо, раніше прокурори Київської області оголосили підозру 42 фігурантам – серед них депутати, чиновники, керівники держустанов, постачальники та підрядники. Їх підозрюють у корупційних схемах, через які держава втратила понад 468 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обшуки РФ війна затримання Дніпро постачання в РФ сільгосппродукція
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Прикарпатті в аварії загинув підліток
08 вересня 2025, 18:35
Завтра в Україні буде тепло, але можливі дощі
08 вересня 2025, 18:33
Росіяни атакували FPV-дроном рятувальників на Дніпропетровщині
08 вересня 2025, 18:29
У Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував неповнолітню на кладовищі
08 вересня 2025, 18:15
На Житомирщині водій на смерть збив пішохода
08 вересня 2025, 17:57
У Києві посадовицю РДА підозрюють у махінаціях із тендером
08 вересня 2025, 17:56
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинув водій скутера
08 вересня 2025, 17:45
Благодійники зі Словаччини передали прикордонникам на Сумщині гуманітарну допомогу
08 вересня 2025, 17:33
На окупованих територіях росіяни шукають зрадників, які допоможуть відбирати майно людей
08 вересня 2025, 17:25
Сплутав з дичиною: на Житомирщині чоловіка застрелили під час незаконного полювання
08 вересня 2025, 17:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »