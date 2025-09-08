Фото: ОГП

Правоохоронці у Дніпрі затримали групу людей, які налагодили канал постачання української продукції сільськогосподарського призначення до Росії

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

Серед фігурантів – директор, двоє співвласників, бухгалтер і менеджери з продажу двох компаній. Вони систематично відправляли продукцію біологічного захисту культур на підприємства в РФ, що обслуговували агрохолдинги, освітні заклади та об’єкти критичної інфраструктури. Для цього використовували мережу афілійованих компаній у країнах Європи та Азії.

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях провели 37 обшуків. Правоохоронці вилучили документи, печатки російських компаній, ключі до банків РФ, техніку, телефони, банківські картки та готівку в різних валютах на понад 9 млн грн.

Сімох учасників схеми взяли під варту без права застави. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

