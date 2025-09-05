В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города

Скриншот с видео

В пятницу, 5 сентября, в Днепре вспыхнул масштабный пожар, который виден почти из всех районов города

Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях, передает RegioNews.

По предварительной информации, горит складское помещение на территории бывшего комбайнового завода.

Столб густого дыма поднимается на десятки метров в высоту. Данных о пострадавших пока нет.

Причины возгорания и масштабы ущерба выясняются.

Напомним, в Запорожье в девятиэтажном доме произошел пожар. В одной из квартир на третьем этаже загорелись домашние принадлежности. Во время тушения пламени спасатели вынесли из здания 84-летнюю женщину без сознания. К сожалению, врачи констатировали смерть женщины.