В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
В пятницу, 5 сентября, в Днепре вспыхнул масштабный пожар, который виден почти из всех районов города
Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях, передает RegioNews.
По предварительной информации, горит складское помещение на территории бывшего комбайнового завода.
Столб густого дыма поднимается на десятки метров в высоту. Данных о пострадавших пока нет.
Причины возгорания и масштабы ущерба выясняются.
Напомним, в Запорожье в девятиэтажном доме произошел пожар. В одной из квартир на третьем этаже загорелись домашние принадлежности. Во время тушения пламени спасатели вынесли из здания 84-летнюю женщину без сознания. К сожалению, врачи констатировали смерть женщины.
