16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 16:29

В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города

05 сентября 2025, 16:29
Скриншот с видео
В пятницу, 5 сентября, в Днепре вспыхнул масштабный пожар, который виден почти из всех районов города

Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях, передает RegioNews.

По предварительной информации, горит складское помещение на территории бывшего комбайнового завода.

Столб густого дыма поднимается на десятки метров в высоту. Данных о пострадавших пока нет.

Причины возгорания и масштабы ущерба выясняются.

Напомним, в Запорожье в девятиэтажном доме произошел пожар. В одной из квартир на третьем этаже загорелись домашние принадлежности. Во время тушения пламени спасатели вынесли из здания 84-летнюю женщину без сознания. К сожалению, врачи констатировали смерть женщины.

05 сентября 2025
07 августа 2025
