У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
У п'ятницю, 5 вересня, у Дніпрі спалахнула масштабна пожежа, яку видно майже з усіх районів міста
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці в соцмережах, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, горить складське приміщення на території колишнього комбайнового заводу.
Стовп густого диму піднімається на десятки метрів у висоту. Даних про постраждалих наразі немає.
Причини займання та масштаби збитків з'ясовуються.
Нагадаємо, в Запоріжжі у дев'ятиповерховому будинку сталась пожежа. В одній з квартир на третьому поверсі загорілись домашні речі. Під час гасіння полум'я рятувальники винесли з будівлі непритомну 84-річну жінку. На жаль, лікарі констатували смерть жінки.
Дніпро під обстрілом: міська влада розповіла про наслідкиВсі новини »
05 вересня 2025, 13:59Удар по підприємству у Дніпрі: рятувальники показали наслідки
05 вересня 2025, 08:43
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Не доїхав до ВЛК: на Одещині чоловік викрав авто ТЦК і втік
05 вересня 2025, 17:49Екссекретар Київради залишатиметься під домашнім арештом до жовтня
05 вересня 2025, 17:39На Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон
05 вересня 2025, 17:25Херсон під обстрілами: рятувальники знайшли тіло жінки під завалами
05 вересня 2025, 17:05Заступник генпрокурора подав заяву про відставку
05 вересня 2025, 16:59Задушив сусіда під час сварки: у Дніпрі чоловік отримав 7 років в'язниці
05 вересня 2025, 16:54У Кривому Розі чоловік випав з вікна і не вижив
05 вересня 2025, 16:35Українську блогерку оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу казино
05 вересня 2025, 16:29У Миколаєві судили водія маршрутки за смертельну ДТП: який запобіжний захід обрали
05 вересня 2025, 16:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія