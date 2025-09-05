У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста

Скриншот із відео

У п'ятницю, 5 вересня, у Дніпрі спалахнула масштабна пожежа, яку видно майже з усіх районів міста

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці в соцмережах, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, горить складське приміщення на території колишнього комбайнового заводу.

Стовп густого диму піднімається на десятки метрів у висоту. Даних про постраждалих наразі немає.

Причини займання та масштаби збитків з'ясовуються.

