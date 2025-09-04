В Днепре осудили пожизненно военного, убившего двух женщин и полицейских

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине осудили военнослужащего Нацгвардии, убившего в январе 2024 года двух женщин и наряд полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в январе прошлого года жительница города Лиман сообщила в полиции о конфликте с военнослужащим. Последний проник во двор, стучал в окна и пытался попасть внутрь дома.

По вызову прибыли двое сотрудников Национальной полиции. Но потом группа перестала выходить на связь, поэтому на место отправился еще один наряд.

По прибытии вторая группа обнаружила двух застреленных коллег и поврежденный служебный автомобиль. Во дворе дома также были обнаружены тела двух женщин – пенсионерки и ее дочери.

Суд признал военнослужащего виновным в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, умышленном убийстве правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, умышленном убийстве двух лиц, убийстве с целью скрыть другое преступление, а также в завладении и незаконном хранении огнестрельного оружия.

