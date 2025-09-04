17:15  04 вересня
04 вересня 2025, 17:44

У Дніпрі засудили довічно військового, який вбив двох жінок і поліцейських

04 вересня 2025, 17:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні засудили військовослужбовця Нацгвардії, який у січні 2024 року вбив двох жінок та наряд поліції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у січні минулого року жителька міста Лиман повідомила у поліції про конфлікт з військовослужбовцем. Останній проник на її подвір'я, стукав у вікна та намагався потрапити всередину будинку.

На виклик прибули двоє співробітників Національної поліції. Але згодом група перестала виходити на зв'язок, тому на місце відправився ще один наряд.

Після прибуття друга група виявила двох застрілених колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір'ї будинку також було виявлено тіла двох жінок – пенсіонерки та її доньки.

Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, а також у заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Нагадаємо, в кінці серпня у Дніпрі судили зрадника, який підписав контракт з армією РФ. За колабораціонізм та державну зраду чоловіка засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна.

