Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у травні 2023 року. Вдень військові однієї з частин, перебуваючи за місцем тимчасової дислокації, розпивали спиртні напої. Тоді один із них пішов до складського приміщення відпочивати, а двоє військовослужбовців залишились та продовжили пити. У них з'явилась ідея залякати товариша.

Тоді вони прийшли до товариша, почали його бити, здерли одяг. Вже оголеного чоловіка військові піддали знущанням: вони зв'язали йому ноги та руки, а також заклеїли рот скотчем. Згодом вони продовжили його бити, висловлювали невдоволення його службою під час перебування на бойових позиціях у Бахмуті Донецької області.

Один із них зрізав солдату скотч з рота, після чого зловмисники змусили солдата пити сечу з пластикової півторалітрової пляшки, продовжуючи при цьому бити його палицею. Всі ці знущання військові знімали на камеру, змішуючі потерпілого говорити про себе принизливі речі.

На суді зловмисники визнали свою провину. За їхніми словами, товариш нібито відмовлявся виходити з підвалу п`ятиповерхівки й виконувати бойове завдання у Бахмуті, в результаті чого у них було багато поранених. Вони пояснили, що тоді вночі постраждалий став кричати, що хоче пити, тому вони дали йому пляшку з сечею і "змусили пити за те, що коли вони всі воювали, то він сидів у підвалі".

Всіх зловмисників засудили до 6 років ув'язнення.

