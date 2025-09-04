Ілюстративне фото

У червні в Дніпрі піділвали автомобіль, всередині якого був прокурор. Він отримав травми, опіки. Зловмисника вже судили, а тепер вирок отримав його спільник

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

З'ясувалось, що терорист мав спільника. Той допомагав йому візуально спостерігати за обʼєктами, які визначав куратор. Зокрема, росіян цікавили легкові автомобілі на вулицях Дніпра.

Також спільник допомагав терористу, дозволивши перераховувати гроші за "завдання" на його банківську картку. Відомо, що це 3 100 гривень, за які зловмисник купував все необхідне для створення саморобного вибухового пристрою.

Пособника засудили до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що самого виконавця затримали наступного дня. Це виявився чоловік, який раніше був судимий за зґвалтування і крадіжки. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.