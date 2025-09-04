15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
04 вересня 2025, 00:55

Підірвали машину з прокурором: у Дніпрі засудили пособника терориста

04 вересня 2025, 00:55
Ілюстративне фото
У червні в Дніпрі піділвали автомобіль, всередині якого був прокурор. Він отримав травми, опіки. Зловмисника вже судили, а тепер вирок отримав його спільник

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

З'ясувалось, що терорист мав спільника. Той допомагав йому візуально спостерігати за обʼєктами, які визначав куратор. Зокрема, росіян цікавили легкові автомобілі на вулицях Дніпра.

Також спільник допомагав терористу, дозволивши перераховувати гроші за "завдання" на його банківську картку. Відомо, що це 3 100 гривень, за які зловмисник купував все необхідне для створення саморобного вибухового пристрою.

Пособника засудили до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що самого виконавця затримали наступного дня. Це виявився чоловік, який раніше був судимий за зґвалтування і крадіжки. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

суд Дніпро теракт
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
