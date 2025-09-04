Фото: Дніпро оперативний

У Шевченківському районі міста чоловік викинув мішок сміття з балончиком. В результаті стався вибух та пожежа

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Вогонь загасили. Однак бак обгорів так, що користуватися ним тепер не можна. Мотив вчинку чоловіка невідомий. Припускають, що це була неуважність: він міг забути, що подібні предмети не можна викидати зі звичайним сміттям.

Зазначається, що балончики потрібно викидати в спеціалізовані контейнери для небезпечних відходів або здавати на переробку на пункти прийому, оскільки вони є небезпечними для довкілля.

Нагадаємо, раніше у місті Ржищів на Київщині спалахнула пожежа на стихійному сміттєзвалищі. До гасіння сміття залучались пʼятеро рятувальників.