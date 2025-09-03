Росіяни знову вдарили по Дружківці, поранено 7 людей

фото: Донецька обласна прокуратура

У ніч на 3 вересня російські війська обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Внаслідок обстрілів у власних помешканнях поранення дістали четверо чоловіків віком 42, 49, 51 та 76 років, дві жінки 65 і 71 року та 16-річна дівчина. Серед потерпілих – подружжя, його сестра та племінник.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, струс головного мозку та контузії. Усім надано медичну допомогу.

Загалом росіяни пошкодили п’ять житлових будинків.

