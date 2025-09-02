Фото: Телеграм/ХДніпро

Над Дніпром помітили незвичну хмару, яка викликала активне обговорення серед місцевих жителів та користувачів соцмереж

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У небі над Дніпром зафіксували хмару незвичайної форми, яка нагадує "ядерний гриб". Місцеві жителі відразу помітили її та почали активно обговорювати у соціальних мережах. Фотографії явища поширилися серед городян, викликавши змішані емоції – від захоплення до тривоги.

За словами очевидців, хмара з’явилася вдень, поступово розсіюючись у звичайний шаровидний утвір. Метеорологи пояснюють, що подібні форми можуть виникати під час специфічних атмосферних умов, але масові асоціації з "ядерним грибом" спричинили підвищену увагу громадськості.

Місцеві ЗМІ відзначають, що такі явища не є небезпечними і не пов’язані з будь-якими техногенними чи військовими подіями. Проте для багатьох містян це стало приводом для обговорення і фотофіксації незвичного небесного явища.

