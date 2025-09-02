16:09  02 вересня
02 вересня 2025, 16:59

У небі над Дніпром з'явилась дивна хмара у вигляді "ядерного гриба"

02 вересня 2025, 16:59
Фото: Телеграм/ХДніпро
Читайте также
Над Дніпром помітили незвичну хмару, яка викликала активне обговорення серед місцевих жителів та користувачів соцмереж

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У небі над Дніпром зафіксували хмару незвичайної форми, яка нагадує "ядерний гриб". Місцеві жителі відразу помітили її та почали активно обговорювати у соціальних мережах. Фотографії явища поширилися серед городян, викликавши змішані емоції – від захоплення до тривоги.

За словами очевидців, хмара з’явилася вдень, поступово розсіюючись у звичайний шаровидний утвір. Метеорологи пояснюють, що подібні форми можуть виникати під час специфічних атмосферних умов, але масові асоціації з "ядерним грибом" спричинили підвищену увагу громадськості.

Місцеві ЗМІ відзначають, що такі явища не є небезпечними і не пов’язані з будь-якими техногенними чи військовими подіями. Проте для багатьох містян це стало приводом для обговорення і фотофіксації незвичного небесного явища.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі мешканці все частіше знаходять у квартирах сороконіжок, яких у народі називають мухоловками.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
