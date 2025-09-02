Фото: ДСНС України

Під час пожежі постраждали діти та дорослі, двоє малюків загинули

Про це повідомляють у ДСНС, передає RegioNews.

У Кривому Розі сьогодні вдень сталася пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ігоря Новицького, Металургійний район. Загоряння виникло на першому поверсі в квартирі площею близько 35 кв.м.

Рятувальники винесли з квартири дітей без свідомості

Під час гасіння пожежі рятувальники винесли з палаючої квартири двох дітей без свідомості. Медики провели реанімаційні заходи, проте дві дівчинки, 2 та 5 років, загинули. Крім того, до прибуття рятувальників госпіталізовано матір дітей, 1986 року народження, та трьох дітей віком 5, 7 та 13 років.

На місці працювали дев’ять рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Пожежу повністю ліквідовано.

Причини виникнення загорання встановлюються. Відповідні служби проводять розслідування обставин трагедії.

