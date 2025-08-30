16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2025, 16:34

Росіяни обстріляли ринок на Дніпропетровщині: постраждали чотири людини

30 серпня 2025, 16:34
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 30 серпня, російські війська здійснили атаку на Покровську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області, використовуючи FPV-дрон. Удар прийшовся на місцевий ринок, де в момент вибуху перебували цивільні особи

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, в результаті атаки постраждали четверо людей – двоє чоловіків і двоє жінок.

Всі вони отримали поранення, однак, за словами медиків, їхній стан стабільний. Потерпілим оперативно надали медичну допомогу. Лікуватися вони будуть амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя "шахедами" та ракетами. Було відомо про одного загиблого та 28 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет повітряного, наземного і морського базування. Загалом окупанти запустили 582 повітряні цілі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна атака російська армія дрон ринок цивільні
Нічна атака на Дніпропетровщину: зруйнована інфраструктура, спалахнули масштабні пожежі
30 серпня 2025, 09:39
Наслідки удару по Запоріжжю: є загиблий, серед десятків постраждалих – троє дітей
30 серпня 2025, 09:11
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Києві у сміттєвий бак викинули цуценят стаффордширського тер'єра
30 серпня 2025, 17:47
Зеленський повідомив про хід розслідування вбивства Парубія
30 серпня 2025, 17:10
Глава МЗС Польщі назвав Парубія одним із найкращих синів України
30 серпня 2025, 17:00
Буданов прокоментував вбивство Андрія Парубія
30 серпня 2025, 16:19
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
30 серпня 2025, 16:04
Шокуюче вбивство Андрія Парубія: реакція політиків та дипломатів
30 серпня 2025, 15:35
У Вінниці затримали чоловіка за побиття співмешканки: жінка в лікарні
30 серпня 2025, 15:27
Польща депортувала 15 українців за правопорушення: деталі
30 серпня 2025, 15:07
З'явилось фото ймовірного підозрюваного у вбивстві Парубія: пошук стрільця триває
30 серпня 2025, 14:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »