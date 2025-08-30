Росіяни обстріляли ринок на Дніпропетровщині: постраждали чотири людини

Ілюстративне фото: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO

Сьогодні, 30 серпня, російські війська здійснили атаку на Покровську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області, використовуючи FPV-дрон. Удар прийшовся на місцевий ринок, де в момент вибуху перебували цивільні особи

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, в результаті атаки постраждали четверо людей – двоє чоловіків і двоє жінок.

Всі вони отримали поранення, однак, за словами медиків, їхній стан стабільний. Потерпілим оперативно надали медичну допомогу. Лікуватися вони будуть амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя "шахедами" та ракетами. Було відомо про одного загиблого та 28 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет повітряного, наземного і морського базування. Загалом окупанти запустили 582 повітряні цілі.