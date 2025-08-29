Фото: ОВА

29 августа российские военные атаковали Днепропетровскую область из дронов и артиллерии. У ОВА показали фото последствий

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, дронами россияне попали по Межевской, Украинской, Покровской и Маломихайловской общинам. Там произошли пожары. Повреждены несколько ферм, частный дом, гаражи, автобус и автомобили.

Беспилотниками и артиллерией россияне атаковали Никополь, а также Красногригорьевскую, Мировскую, Покровскую и Марганецкую общины. Пострадал 20-летний молодой человек. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Повреждены админздание, 2 частных дома, машина.

Также российский беспилотник ударил по Зеленодольскому обществу. Там загорелась сухая трава.

Напомним, ранее российские военные совершили артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погибла 81-летняя женщина, еще одна местная жительница ранена, ее госпитализировали.