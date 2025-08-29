Фото: ОВА

29 серпня російські військові атакували Дніпропетровську область з дронів та артилерії. У ОВА показали фото наслідків

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, дронами росіяни влучили по Межівській, Українській, Покровській і Маломихайлівській громадах. Там стались пожежі. Пошкоджені кілька ферм, приватний будинок, гаражі, автобус та авто.

Безпілотниками та артилерією росіяни атакували Нікополь, а також Червоногригорівську, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади. Постраждав 20-річний хлопець. Зараз він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені адмінбудівля, 2 приватні оселі, машина.

Також російський безпілотник вдарив по Зеленодольській громаді. Там загорілась суха трава.

Нагадаємо, раніше російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, ще одна місцева мешканка поранена, її госпіталізували.