17:45  29 серпня
На Житомирщині зіткнулись одразу чотири авто
17:15  29 серпня
На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 19:16

Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: спалахнули пожежі, є постраждалі

29 серпня 2025, 19:16
Фото: ОВА
29 серпня російські військові атакували Дніпропетровську область з дронів та артилерії. У ОВА показали фото наслідків

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, дронами росіяни влучили по Межівській, Українській, Покровській і Маломихайлівській громадах. Там стались пожежі. Пошкоджені кілька ферм, приватний будинок, гаражі, автобус та авто.

Безпілотниками та артилерією росіяни атакували Нікополь, а також Червоногригорівську, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади. Постраждав 20-річний хлопець. Зараз він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені адмінбудівля, 2 приватні оселі, машина.

Також російський безпілотник вдарив по Зеленодольській громаді. Там загорілась суха трава.

Нагадаємо, раніше російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, ще одна місцева мешканка поранена, її госпіталізували.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
