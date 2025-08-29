Фото: иллюстративное

В Каменском специалисты обратили внимание на опасное растение - американский лаконос, ягоды которого могут быть смертельно ядовитыми

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Несмотря на привлекательный внешний вид, плоды этого растения способны вызвать серьезное отравление даже при употреблении нескольких штук.

Особую угрозу представляют зрелые черные ягоды, которые созревают в сентябре и легко спутать с ежевикой или бузиной. Биологи предупреждают, что токсины содержатся не только в плодах: корень растения имеет высокую концентрацию ядовитых веществ, а сок может вызывать раздражение кожи и аллергические реакции.

Ягоды выглядят привлекательно, но ядовиты

Американский лаконос имеет большие листья длиной до 30 сантиметров и мощную корневую систему, которая позволяет ему переносить суровые зимы. Стебли растения крепкие, красновато-зеленого оттенка, а мелкие белые или розовые цветы летом превращаются в блестящие грозди ягод, которые выглядят аппетитно, но являются ядовитыми.

Специалисты отмечают, что дикорастущий ядовитый лаконос внешне почти не отличается от съедобных сортов растения, что повышает риск случайного употребления. Жителям Каменского советуют избегать незнакомых ягод и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае подозрения на отравление.

Ранее сообщалось, в Днепропетровской области началось цветение ядовитого сибирского борщевика, который может вызывать ожоги и раздражение кожи. Специалисты советуют жителям быть осторожными во время прогулок на природе и избегать контакта с растением.