29 серпня 2025, 17:23

Смертельно небезпечну ягоду виявили на Дніпропетровщині: її легко сплутати з ожиною

29 серпня 2025, 17:23
Фото: ілюстративне
У Кам'янському фахівці звернули увагу на небезпечну рослину - американський лаконос, ягоди якої можуть бути смертельно отруйними

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Незважаючи на привабливий зовнішній вигляд, плоди цієї рослини здатні викликати серйозне отруєння навіть при вживанні кількох штук.

Особливу загрозу становлять зрілі чорні ягоди, які дозрівають у вересні і легко сплутати з ожиною або бузиною. Біологи попереджають, що токсини містяться не лише у плодах: корінь рослини має високу концентрацію отруйних речовин, а сік може спричиняти подразнення шкіри та алергічні реакції.

Ягоди виглядають привабливо, але є отруйними

Американський лаконос має великі листя до 30 сантиметрів завдовжки та потужну кореневу систему, яка дозволяє йому переносити суворі зими. Стебла рослини міцні, червонувато-зеленого відтінку, а дрібні білі або рожеві квіти влітку перетворюються на блискучі грона ягід, що виглядають апетитно, але є отруйними.

Фахівці зазначають, що дикорослий отруйний лаконос зовні майже не відрізняється від їстівних сортів рослини, що підвищує ризик випадкового вживання. Мешканцям Кам'янського радять уникати незнайомих ягід та негайно звертатися за медичною допомогою у разі підозри на отруєння.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині розпочалося цвітіння отруйного сибірського борщівника, який може спричиняти опіки та подразнення шкіри. Фахівці радять мешканцям бути обережними під час прогулянок на природі та уникати контакту з рослиною.

