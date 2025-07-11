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11 июля 2025, 21:08

В Днепропетровской области зацвело ядовитое растение, вызывающее ожоги

11 июля 2025, 21:08
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Фото: Известно
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В Днепропетровской области с началом лета активизировалось цветение сибирского борщевика, что может представлять угрозу здоровью

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

В Днепропетровской области началось активное цветение сибирского борщевика - растения, которое хоть и менее ядовито, чем его "собрат" борщевик Сосновского, но также может вызвать серьезные ожоги кожи и другие осложнения.

Сибирский борщевик растет на территории области и достигает высоты около 1,5 метра. Его крепкий стебель и желтовато-белые цветы легко узнать. В растении содержатся фуранокумарины - вещества, которые под действием ультрафиолета вызывают химические ожоги. При контакте с кожей в солнечную погоду это может привести к покраснению, зуду, волдырям и даже раздражению слизистых оболочек. Симптомы часто появляются не сразу, а через несколько часов или даже на следующий день, что затрудняет диагностику.

Фото: Известно

Особое внимание стоит обратить на детей, которые часто играют с высокими стеблями борщевика, используя их в роли "трубочек" или поднося к глазам и рту. Это представляет серьезную угрозу, особенно для людей с чувствительной кожей.

Специалисты советуют не пытаться самостоятельно удалять борщевик без средств защиты. При попадании сока растения на кожу нужно быстро промыть пораженное место холодной водой и защитить от солнца. В случае сильных реакций следует обращаться к врачу. Экологи отмечают, что даже менее токсичные виды этого растения могут нанести вред, поэтому соблюдение простых правил безопасности поможет избежать серьезных последствий.

Напомним, на Днепропетровщине изъято более 80 кустов конопли у 35-летнего жителя.

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