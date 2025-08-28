22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
28 августа 2025, 20:45

В Днепре подростки "захватили" парк: беспокоящий местных жителей

28 августа 2025, 20:45
Фото: Нацполиция
Читайте також
В Днепре парк Писаржевского "страдает" от развлечений подростков. Местные жители жалуются на поведение молодежи

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что в парке Писаржевского подростки каждый вечер собираются крупными компаниями. Это стало проблемой для местных жителей из-за того, что подростки ведут себя очень громко и агрессивно, а также портят коммунальное имущество.

Местные жители жалуются, что несовершеннолетние там употребляют алкоголь, устраивают драки, громко слушают музыку (в основном русскую), а на замечания реагируют агрессивно. Каждое утро коммунальщики вынуждены ликвидировать последствия этих развлечений: порисованные и сломанные скамейки, тренажеры, груды мусора.

По словам пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции №1 Алины Стадник, сообщений о нападениях на людей не было.

"Вопрос находится на контроле ювенальных полицейских. Для профилактики совершения любых правонарушений правоохранители проводят отработку местности", – отметила она.

Напомним, ранее в Киеве подростки попали в скандал из-за видео в полицейской форме, которое вызвало общественный резонанс. С подростками провели профилактическую беседу, а на их родителей составили админпротоколы.

