Фото: Нацполіція

У Дніпрі парк Писаржевського "потерпає" від розваг підлітків. Місцеві жителі скаржаться на поведінку молоді

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що у парку Писаржевського підлітки щовечора збираються великими компаніями. Це стало проблемою для місцевих жителів через те, що підлітки поводяться дуже гучно та агресивно, а також псують комунальне майно.

Місцеві жителі скаржаться, що неповнолітні там вживають алкоголь, влаштовують бійки, гучно слухають музику (здебільшого російську), а на зауваження реагують агресивно. Щоранку комунальники вимушені ліквідовувати наслідки цих розваг: помальовані та зламані лавки, тренажери, купи сміття тощо.

За словами речниці Дніпровського районного управління поліції №1 Аліни Стадник, повідомлень про напади на людей не було.

"Питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. Для профілактики вчинення будь-яких правопорушень правоохоронці проводять відпрацювання місцевості", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше у Києві підлітки потрапили у скандал через відео в поліцейській формі, яке викликало суспільний резонанс. З підлітками провели профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адмінпротоколи.