Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Телеграм

Ворог продовжує обстріл Нікопольського району, що призводить до пошкодження будинків та поранення місцевих жителів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольський район зазнавав обстрілів та атак із боку ворога. По різних населених пунктах використовувалися FPV-дрони та важка артилерія. Найгучніше від вибухів було у Нікополі, а також у громадах Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській.

Місцеві мешканці отримали медичну допомогу

Внаслідок атак постраждали двоє людей. 65-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення, його госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще один мешканець району, якому 38 років, самостійно звернувся до лікарні, отримав необхідну допомогу та лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки

Пошкодження зазнали два приватні будинки, господарська споруда, гараж, АЗС та недіюча будівля. Також постраждали кілька автомобілів і газопровід. Горіла суха трава, але пожежу оперативно ліквідували.

За уточненими даними, зранку агресор вдарив касетними боєприпасами по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині, пошкодивши майже три десятки приватних осель. У Межівській громаді противник застосував безпілотники, внаслідок чого один приватний будинок був повністю зруйнований, ще один загорівся.

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня російські війська атакували дронами об’єкти цивільної інфраструктури України. Під ударами опинилися енергетичні та газотранспортні системи у шести областях – Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій.